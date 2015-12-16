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إصابة 7 مواطنين بحالات اختناق وحروق في حريق داخل شقة سكنية بطنطا

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إصابة 7 مواطنين بحالات اختناق وحروق في حريق داخل شقة سكنية بطنطا إصابة 7 مواطنين بحالات اختناق وحروق في حريق داخل شقة سكنية بطنطا
أصيب 7 مواطنين من القاطنين ببرج الصفا والمروة في منطقة العجيزى بحي أول مدينة طنطا، بحالات اختناق وحروق ، في حريق مروع داخل احدى الشقق السكنية.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية،تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى برج الصفا والمروة بمنطقة العجيزى بحي أول طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة على النيران، وتم فصل التيار الكهربائى والغاز عن المنطقة، وتبين نشوب حريق مروع أسفر عن إصابة 7 مواطنين ، وحرق كافة محتويات الشقة.

وأكد الدكتور مجدى عوض، مدير هيئة الاسعاف بالغربية، ان سيارات الاسعاف انتقلت على الفور لمكان الحادث فور ابلاغها بالواقعة، وتم نقل المصابين لاسعافهم بالمستشفيات وبلغ عدد المصابين 7 منهم 4 باختناقات وتم اسعافهم فى مكان الواقعة، و3 تم نقلهم للمستشفى بينهم حالة حريق فى اليد اليمنى وجار علاجهم بمستشفى طنطا الجامعي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائى لمعرفة ملابسات الواقعة وأسبابها وتحديد قيمة الخسائر.
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