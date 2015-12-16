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مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بأرضه الزراعية فى البحيرة

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مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بأرضه الزراعية فى البحيرة مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بأرضه الزراعية فى البحيرة
لقى اليوم الأربعاء، عامل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل أرض زراعية مار بها أعمدة للضغط العالى بمركز أبو حمص بالبحيرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالبحيرة.

وبالفحص تبين وصول علاء أحمد أبو رابح، 30 سنة، عامل زراعى، ومقيم كوم الطرفاية مركز كفر الدوار، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى.

بسؤال شقيقه نادر أحمد أبو رابح، 35 سنة، دبلوم تجارة ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بتقطيع البوص بأرضه الزراعية، الكائنة بقرية أبو عرب دائرة المركز والمار بها أعمدة الضغط العالى، صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، بعد توقيع الكشف الطبى على الجثة، بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة صعق كهربائى، ولا توجد شبة جنائية، تحرر المحضر رقم 23015 جنح المركز لسنة 2015، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365