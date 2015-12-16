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مباحث إدفو تضبط عاطلا بحوزته 18 كيلو بانجو فى أسوان

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مباحث إدفو تضبط عاطلا بحوزته 18 كيلو بانجو فى أسوان مباحث إدفو تضبط عاطلا بحوزته 18 كيلو بانجو فى أسوان
تمكنت مأمورية ضبطية بمركز إدفو بأسوان من القبض على عاطل بحوزته 18 كجم من مخدر البانجو تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف نيابة المركز.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن مباحث إدفو بعد تقنين الإجراءات من ضبط
>المتهم "مصطفى.أ"، 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحيازته كمية من نبات البانجو معبأة فى 6 لفافات كبيرة الحجم، تحرر المحضر رقم 9554 إدارى مركز إدفو لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365