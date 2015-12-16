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إطلاق جائزة «تقدير» الأولى من نوعها في العالم

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إطلاق جائزة «تقدير» الأولى من نوعها في العالم إطلاق جائزة «تقدير» الأولى من نوعها في العالم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور اللواء محمد احمد المري مدير الادارة العامة للاقامة وشوون الأجانب في دبي واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة ( تقدير) رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.

تهدف الجائزة إلى جعل دبي المدينة الانسانية الأولى في العالم كما تهدف إلى تقدير المؤسسات والشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والاهتمام بالعمال وتحسين بيئة العمل ضمن أعلى معايير حقوق العمال.


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