إصابات واعتقالات فى مواجهات مع قوات الاحتلال لاقتحامها مخيم الدهيشة

أصيب شاب فلسطينيى بطلق نارى فى الفخذ إثر اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلى بسبب اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية بفلسطين.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية صباح الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت فجر اليوم الأربعاء باقتحام المخيم واعتقلت أربعة شباب وسط إطلاق نار كثيف، فيما داهمت عددا من منازل المواطنين، موضحة أنه تم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومى لتلقى العلاج، فى حين تم معالجة إصابات أخرى نتيجة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الغربى شمال غرب رام الله واعتقلت ثلاثة مواطنين بعد قيامها بتفتيش منازلهم، لافتة إلى أن جيش الاحتلال قام أيضا باعتقال مواطنين من مدينة الخليل على خلفية أنهم أقارب شهداء من المدينة.

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