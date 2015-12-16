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الجيش السورى يسيطر على جبل النوبة فى ريف اللاذقية

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الجيش السورى يسيطر على جبل النوبة فى ريف اللاذقية الجيش السورى يسيطر على جبل النوبة فى ريف اللاذقية

سيطر الجيش السورى على جبل النوبة بعد سيطرته على تلتى الرحملية والخضر فى ريف اللاذقية الشمالى كما سيطر على ثمانى تجمعات سكنية جنوب ساحة بصرى فى محافظة درعا بسوريا.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم " – مشيرة إلى أن سلاح الجو السورى تمكن من تدمير مقرين للمجموعات المسلحة وآليات عسكرية فى مدينة اللطامنة وبلدتى لطمين والصياد فى ريف حماه، بالإضافة إلى مقرات أخرى لجبة النصرة شمالى بلدة عندان بريف حلب الشمالى.

وقالت القناة أن الطيران الحربى الروسى دمر أحد مقرات المسلحين فى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالى ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المسلحين.
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