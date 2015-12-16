المصريين الأحرار بسوهاج :برنامجنا داخل مجلس النواب يركز على مواجهة الفقر

أكد أحمد العنانى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والقائم باعمال أمين الحزب بسوهاج ، أن الحزب سيركز على برنامجه داخل مجلس النواب على مواجهة الفقر مشيرا الى أن الحزب لديه رؤية للقضاء عليه من خلال برنامج طموح وضعه نخبة من القامات الاقتصادية والمتخصصين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف العنانى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن كل تركيز الحزب داخل البرلمان هو تطبيق برنامجه من أجل الارتقاء بالدولة المصرية والمساهمة بنائها للنهوض بها.
وأضاف العنانى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن كل تركيز الحزب داخل البرلمان هو تطبيق برنامجه من أجل الارتقاء بالدولة المصرية والمساهمة بنائها للنهوض بها.
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