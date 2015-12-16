المعارضة السورية تستعيد السيطرة على مطار "مرج السلطان" العسكرى

ذكرت قناة "العربية " الإخبارية أن قوات المعارضة السورية تمكنت الأربعاء، من استعادة السيطرة على مطار مرج السلطان العسكرى فى الغوطة الشرقية بريف دمشق بسوريا.

وقالت " أن استعادة المطار جاءت بعد ساعات من تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة فى المنطقة".

>كانت قوات النظام السورى قد سيطرت على أجزاء من منطقة مرج السلطان ومطارها بالغوطة الشرقية، بعد قصف عنيف من قبل الطيران الروسى.

كما اندلعت اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد على الجبهة الجنوبية لمدينة معضمية الشام فى الغوطة الغربية، تزامنا مع استهداف المنطقة بالبراميل المتفجرة والرشاشات الثقيلة.

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