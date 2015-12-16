فيصل بن بندر يكرّم رواد الأعمال الأكثر إبداعاً حسب قائمة «فوربس الشرق الأوسط»

تغطية، نايف الحمري - عدسة/ بندر بخش، عبداللطيف الحمدان

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض أصحاب المشروعات الريادية في المملكة لعام 2015، وذلك في حفل كبير نظمته مجلة فوربس الشرق الأوسط، مساء البارحة في الرياض بمناسبة الكشف عن قائمتها السنوية لرواد الأعمال الأكثر إبداعاً في المملكة التي تُصدرها للعام الثالث على التوالي، بحضور عدد كبير المستثمرين، وقادة الأعمال من قطاعات الأغذية والصناعة والبنوك وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وقد اطلع الجميع على التجارب الريادية الناجحة لهؤلاء الرواد.

الطيار: تعدد المشروعات الناشئة وتنوعها ضمان استدامة اقتصاد المملكة

وبدأ الحفل بكلمة رحب فيها د. ناصر بن عقيل الطيار، رئيس دار الناشر العربي، الناشر الحصري لمجلة فوربس الشرق الأوسط، بصاحب السمو الملكي الأمير، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وأشاد فيها بالدور الحيوي الذي تقوم به القيادة الرشيدة في دعم ريادة الأعمال على أرض المملكة، وفقاً لرؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وولي العهد الأمير، محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وأكد الطيار خلال كلمته أن الدراسة التي أعدها فريق أبحاث المجلة تكشف عن تضاعف أعداد الشركات الناشئة في مجالي التقنية وتكنولوجيا المعلومات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن نسبة المشاركة أكبر من المتوقع، كما كان رواد الأعمال أنفسهم أكثر جاهزية لمشاركة فوربس الشرق الأوسط بياناتهم والمعلومات المالية عن شركاتهم بشفافية كاملة، لاسيما الجهات التي توفر الدعم المادي سواء من القطاعين، العام والخاص.

قطاعا التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات يتشاركان المركز الأول بواقع 15 شركة ناشئة لكل منهما

وأشار د. ناصر الطيار، إلى أن تعدد وتنوع المشروعات الناشئة وتجاوب القطاع الخاص مع التوجهات السامية لخادم الحرمين الشريفين، من شأنه ضمان استدامة اقتصاد المملكة في حيويته، وأن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب تضافر الجهود، وتبادل الأفكار بين صانعي القرار في القطاعين، العام والخاص.

ودعا رئيس دار الناشر العربي كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات إلى ضرورة مواصلة الجهد في دعم ريادة الأعمال، وتقديم يد العون للأجيال الشابة التي تتسلح بالعلم والطموح، ما يضمن الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة للمملكة في المستقبل.

عقب ذلك شهد الحفل عرض فليم قصير عن إنجازات رواد الأعمال، كما تم الكشف عن شخصية عام 2015 من خلال فيلم آخر قصير خصصته فوربس الشرق الأوسط للزميل تركي السديري الذى صعد إلى المنصة، وتم تكريمه من قبل سمو أمير الرياض تقديراً لعطائه المهني في خدمة الساحة الإعلامية، ودعم ريادة الأعمال بالمملكة وتحفيزها على مدار أكثر من 41 عاماً، وقد قوبل الإعلان عن اختيار السديري شخصية العام بحفاوة كبيرة من الحضور.

بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام، سعد بن نهار البداح كلمة أشاد فيها بمبادرة فوربس الشرق الأوسط لتكريم رواد الأعمال وعدها إضافة مهمة لتحفيز رواد الأعمال في المملكة، وقال: "لا تدخر حكومة المملكة جهداً في دعم ريادة الأعمال وفقاً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ما يمثل حافزاً قوياً لرواد الأعمال إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالعلامات التجارية لمشروعاتهم والمنافسة إقليمياً وعالمياً في المحافل المختلفة".

وشملت قائمة رواد الأعمال الأكثر إبداعاً في المملكة العربية السعودية لعامها الثالث على التوالي 182 رائد أعمال ممثلين ل 100 شركة ناشئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز فترة تأسيسها السنوات الخمس، وحتوت القائمة 23 قطاعاً، بقيادة قطاعي التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات الذين تشاركا المركز الأول فيما بينهما بواقع 15 شركة ناشئة لكل منهما.

وتوزعت مشروعات رواد الأعمال هذا العام على معظم مدن المملكة تتقدمها جدة التي حلت في المرتبة الأولى بواقع 39 شركة ناشئة، تلتها الرياض في المرتبة الثانية ب37 شركة ناشئة، ثم الخُبر من المنطقة الشرقية ب 10 شركات.

وبدا لافتاً من خلال القائمة التي عكف فريق أبحاث فوربس الشرق الأوسط على إعدادها بعد جهد كبير في البحث والتحليل المعمق للحصول على البيانات الموثقة، تنامي الحضور النسائي في قائمة هذا العام بعدد 29 رائدة أعمال، تتقدمهن، لطيفة الوعلان من شركة Yatooq بعد نجاحها في تأسيس علامة تجارية مبتكرة في الأسواق الإقليمية.

وقد كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر يصاحبه د. ناصر الطيار رواد الأعمال والكشف عن العدد الأخير من مجلة فوربس الشرق الأوسط، وحرص المكرمون على توجيه الشكر لسموه على تشريفه الحفل بالحضور ورعايته الكريمة لتلك المناسبة، معربين عن أن تشريفه بالتكريم يعد وسام فخر يعتز به الجميع، وثمن المكرمون وجودهم في قائمة فوربس الشرق الأوسط التي تتمتع بشفافية ومهنية عالية في الاختيار، وأكدوا أن قائمتها تمثل دافعاً لهم على مواصلة النجاح والتميز في الفترة المقبلة.

29 رائدة أعمال يسهمن بدور فعّال في اقتصاد المملكة تتقدمهن لطيفة الوعلان في قطاع الأغذية والمشروبات

وأقيم الحفل بالتعاون بين مجلة فوربس الشرق الأوسط والشريك الإستراتيجي الشركة السعودية للاستقدام سماسكو - SMASCO إلى جانب عدد من الشركاء المهتمين بدعم ريادة الأعمال، وهم: الشركة السعودية للاستقدام، مجموعة الطيار للسفر القابضة، شركة فاست أوتو تقنيك - مزاراتي السعودية، إي بي جي للفنادق والمنتجعات، وشركة جيه إل إل، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية، وشركة النخبة لخدمة الطائرات الخاصة، وإليجانت ريزورت، شوقر سبرنكلز، وزهرة الربيع، والشريك الإعلامي، "الرياض".

تركي السديري شخصية العام تقديراً لعطائه المهني في خدمة الساحة الإعلامية

من جهتها قالت خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: "منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مقاليد الحكم في مطلع العام الجاري، والمملكة تنتقل، وفق رؤيتها الرشيدة، انتقالاً تدريجياً من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والإبداع ودعما لمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسبانها ركيزة التنمية الشاملة، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري بتوفير التعليم المتميز، وتحسين مناخ الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص، وغير ذلك كثير، ما يضمن مواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، التي تحفظ للأجيال المقبلة حقهم في حياة كريمة مملوءة بالرخاء والازدهار.