بالصور..فنانو سوريا ولبنان يدعمون وطنهم ويدعون إلى السلام

تحت عنوان "كلنا للوطن" اقامت شركة ARM برعاية مؤسسة رضا المصري العالمية مهرجانها السنويّ الأول في "قصر الأونيسكو" في بيروت، بحضور عدد كبير من الوجوه الإجتماعية والفنية والسياسية.

الحفل هذا جاء في وقت تنزف فيه كل الدول العربية ألماً ودماء، لاسيما سوريا ولبنان وفلسطين والعراق. وكانت رسالة واضحة من كل الفنانين الذين شاركوا في الحفل دعوتهم إلى السلام والى أن يتفق الطاقم السياسي من أجل مصلحة البلد".

الحفل شارك فيه عدد كبير من نجوم لبنان وسوريا منهم ناجي الأسطا، سارة الهاني، حازم الشريف، شادي أسود، أمير يزبك، لورا خليل، ألين لحود، ريان، محمد مجذوب، هالة القصير، بريجيت ياغي وباسكال مشعلاني. وشارك في تقديمه كل من باسم مغنية، رجا ناصر الدين، طارق سويد، ليليا الأطرش، جيسي عبدو، ليليان ناعسي، دينا هارون، نيكولا مزهر، ساشا دحدوح، رشا الخطيب، أيمن موسى.

غنّى كلٌّ من النجوم أغنية وطنية من اختياره بقيادة المايسترو بسّام بدور وفرقته الموسيقية.

كواليس الحفل

دار في الكواليس الكثير من الأحاديث بين النجوم، فهم كانوا قد التقوا خلال البروفة على الحفل. وبدا أن الجميع سعيد بهذه التجربة لكونها قربتهم من بعضهما البعض، وكانت لفتة ليقولوإ أن الفن السوري واللبناني فن واحد.

وفي نهاية الحفل، اعتلى نجوم الغناء والتمثيل والإعلام والجمال المسرح في ختام السهرة وقدّموا نشيد (موطني) بعد أن ألقت كلمة الختام الإعلامية رابعة الزيّات.

المزيد من التفاصيل واللقاءات تتابعونها لاحقاً على "سيدتي نت"