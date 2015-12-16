خروج باسم ياخور من ديو المشاهير يحوله لتقديم البرامج

أثار خروج النجم السوري باسم ياخور من برنامج ديو المشاهير سخط واستغراب الكثير من جمهوره حيث عبروا عن امتعاضهم نتيجة خروجه سواء على حساباته على موقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة البرنامج على " فيسبوك " واعتبروا أن التصويت ليس صحيحاً وأنها لعبة وخصوصاً أن باسم له قاعدة جماهيرية كبيرة في كل الوطن العربي ولا تقتصر شعبيته على سورية ولبنان فقط .

باسم مرتاح ويشكر القائمين على البرنامج

وكان النجم السوري قد عبر عن سعادته للمشاركة بالبرنامج وأكد انه فرصة هامة للفت النظر تجاه الأفعال الإنسانية وتقديم الدعم للجمعيات الخيرية و التي تعنى بالمحتاجين و المعذبين في كل الوطن العربي وأكد أن المبلغ المادي البسيط الذي قدمه لجمعية " خطوة " هو فرصة للفت النظر لمن يرغب بالتبرع لهذه الجمعية أو غيرها كما وجه شكره للمحطة العارضة و للجنة التحكيم ولزملائه الفنانين المشاركين .

شكران مصدومة

وبدت الصدمة واضحة على النجمة السورية شكران مرتجى لحظة إعلان النتائج كما بدت على عدد كبير من المشتركين ولكن ردة فعل شكران أكثر وضحاً حيث نزلت الدموع من عينيها.

باسم مقدم برنامج صباحي

ويتواجد باسم حالياً في العاصمة السورية دمشق لمتابعة تصوير مشاهده في مسلسل البيئة الشامية " خاتون " واستغل المناسبة ليطل على جمهوره بفكرة جديدة حيث سيتولى تقديم الفقرة الصباحية عبر إذاعة نينار اف ام حيث بدا واضحاً القالب الكوميدي الذي سيطل من خلاله النجم السوري على جمهوره من خلال البرموشن الذي روجته الإذاعة لحضور النجم السوري .

بالصور..فنانو سوريا ولبنان يدعمون وطنهم ويدعون إلى السلام