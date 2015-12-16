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هيلث: فاكهة "الكاكا" درع ضد نزلات البرد والأنفلونزا.. وبتوقف "الزغطة"

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هيلث: فاكهة "الكاكا" درع ضد نزلات البرد والأنفلونزا.. وبتوقف "الزغطة" هيلث: فاكهة "الكاكا" درع ضد نزلات البرد والأنفلونزا.. وبتوقف "الزغطة"
تعتبر فاكهة البرسيمون أو المعرفة لدينا باسم "الكاكا" من أفضل الفواكه على الإطلاق حيث إنها تحتوى على العديد من الفوائد الصحية التى تعزز صحة الجسم وتحمى الأمراض وتعزز المناعة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن فوائد مذهلة لفاكهة "الكاكا" تجعلها تتربع على عرش الفواكه، وتشمل:

• الكاكا تقوى المناعة وتحمى من البرد والإنفلونزا
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>تعتبر فاكهة الكاكا مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وذلك عندما تستخدم بانتظام ضمن النظام الغذائى المتوازن، كما يمكن أن تساعد فى تعزيز مستويات المناعة وتعتبر درع ضد نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك التهابات الرئة المختلفة، بما فى ذلك الربو.

• الكاكا تساعد فى تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء
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>النحاس الموجود فى فاكهة "الكاكا" يساعد فى امتصاص الجسم للحديد، وهذا بدوره يساعد فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.

• وقف الفواق "الزغطة"
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>تستخدم فاكهة البرسيمون اليابانى "الكاكا" على نطاق واسع من قبل الممارسين الطبيين الصينيين فى علاج الفواق "الزغطة".

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