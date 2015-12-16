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وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يرفضون إطلاق سراح المعتقلين وفتح ممرات آمنة

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وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يرفضون إطلاق سراح المعتقلين وفتح ممرات آمنة وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يرفضون إطلاق سراح المعتقلين وفتح ممرات آمنة
أعربت وسائل إعلام يمنية عن اعتقادها بأن مشاورات اليوم الأول بين الشرعية وميليشيات المتمردين الحوثيين وصالح "الرئيس اليمنى السابق" التى تعقد فى سويسرا حاليا تحت رعاية الأمم المتحدة فشلت فى التوصل إلى أى توافق بين الجانبين حول تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 الخاص بالأزمة اليمنية.

وقالت "إن وفد الانقلابيين فى إشارة للحوثيين وصالح رفض الإفراج عن المعتقلين الذين تضمنهم القرار والسياسيين والناشطين من الشباب الذين يعتقلونهم وفتح الطرق وممرات آمنة لعبور المواد الإغاثية الغذائية والطبية للمدن المحاصرة وخاصة تعز كدليل على حسن النية".

وأشارت إلى أن مهدى المشاط مدير مكتب زعيم حركة أنصار الله الحوثيين وعضو الوفد اتهم الأمم المتحدة بعدم الحياد فى التعامل مع الأزمة اليمنية والانحياز لطرف دون آخر فيما لم يتحدث أعضاء الوفد من حزب المؤتمر الشعبى العام "الذى يزعمه صالح" فى الجلسة وأوكلوا وفد الحوثيين فى الحديث.
>وأشارت هذه الوسائل الإعلامية إلى أن الجلسة الاولى من المفاوضات انتهت بمناقشة جدول الأعمال المتعلق بالجلسات الأخرى .

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مصر 365

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