"نوستاليجيا الفن" معرضا فنيا بثقافة القبارى فى الإسكندرية الأحد المقبل

ينظم بيت ثقافة القبارى التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هانى حسن معرضا فنيا بعنوان "وستاليجيا الفن" عيش الفن زى زمان" وذلك الأحد المقبل بمقر البيت بالورديان.

قالت سلوى أحمد مدير الموقع، إن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية للفنانة زينب عرفة عضو مبادرة خطوة فنان، وأن المعرض يفتتحه الفنان التشكيلى ماهر جرجس عضو اتيليه الإسكندرية ونقابة الفنانين التشكيليين وذلك تحت إشراف الفنانة التشكيلية هبه حسن.

ومن المقرر أن يعقب الافتتاح فقرات فنية متنوعة منها فقرات غنائية وعروض مسرحية لفريق مسرح القباري، وذلك تحت رعاية محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد زيدان رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.