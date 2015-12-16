تباين آراء المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية بشأن مصير الأسد

تباينت آراء الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهورى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية بشأن ما إذا كان ينبغى على الولايات المتحدة الإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد.

وقال سيناتور تكساس تيد كروز خلال مناظرة مساء الثلاثاء: "إذا أطحنا بالأسد ستكون النتيجة سيطرة داعش على سورية وسيضر ذلك بمصالح الأمن القومي الأمريكية". لكن السيناتور راند بول أبدى اختلافه ، قائلا إنه لن تكون هناك فوضى إذا تمت الإطاحة بالأسد.

وقال حاكم أوهايو جون كاسيتش إنه يجب أن يرحل الأسد لمنع إيران من تعزيز نفوذها فى الشرق الأوسط.

وقال دونالد ترامب الذى يوصف بأنه الأوفر حظا إنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تفعل أكثر من شيء في نفس الوقت، وقال ترامب: "لا يمكننا محاربة داعش ومحاربة الأسد"، مضيفا: "علينا التخلص من داعش أولا، وبعد أن نتخلص من داعش سنبدأ التفكير في الإطاحة بالأسد.

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