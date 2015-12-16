شرطة السياحة تغلق 3 ملاهى ليلية مخالفة بالجيزة

شنت الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار بوزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة إستهدفت المنشآت السياحية ( الفنادق – الملاهى اليلية – المطاعم ) بدائرتى قسمى شرطة ( العجوزة – الأهرام ) بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الأداب والإدارة العامة للحماية المدنية ومديرية أمن الجيزة لضبط كافة المخالفات .

وأسفرت الحملات الأمنية باشراف اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والاثار عن غلق ( 3 ) ملاهى ليلية مخالفة وغلق مقهى بدون ترخيص وضبط ( 543 ) كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك وضبط قضية عدم وجود طفايات حريق داخل ملهى ليلى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كل على حده .