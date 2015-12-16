القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالقليوبية

تمكن ضباط مركز شرطة طوخ بالقليوبية، من القبض على "كريم. ن. س. ا" 27 سنة عاطل، مقيم سنديون، دائرة مركز قليوب، لقيامه بسرقة حقيبة يد من طالبة، حال تواجدها أمام مول العابد بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى – دائرة المركز.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ بالقليوبية، بتحرير أفنان سمير محمد الشناوى 21 سنة طالبة ومقيمة بركة السبع – المنوفية بأنه حال تواجدها أمام مول بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى – دائرة المركز، فوجئت بشخص مجهول يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، وقام بخطف حقيبة اليد خاصتها وبداخلها مبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول ومجموعة من الكارنيهات، وفر هاربا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 45738 جنح مركز طوخ لسنة 2015م .

توصلت جهود البحث، إلى أن مرتكب الواقعة المدعو"كريم. ن. س. ا" 27 سنة عاطل ومقيم سنديون، دائرة مركز قليوب، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها، وارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى والكارنيهات والمفاتيح الخاصة بالمجنى عليها الدراجة النارية المستخدمة في الحادث.

اعترف المتهم ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها لدى "محمد .ح. م. ع" 24 سنة عاطل ومقيم سنديون – دائرة مركز قليوب، مقابل مبلغ مالى 200 جنيه، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهم المضبوط أقر بصحتها، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه، واقعة المحضر رقم 35542 جنح مركز طوخ لسنة 2015م، بتاريخ 23/9/2015م، بشأن بلاغ المواطنة شيماء عبد الرحمن خليل شاكر 35 سنة إخصائية تخاطب ومقيمة بندر طوخ – دائرة المركز، وبشأن سرقة حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها مبلغ مالى 1700 جنيه وبعض الكارنيهات، بناحية شارع مصرف الحصة – بندر طوخ - دائرة المركز، وواقعة المحضر رقم 35577 جنح مركز طوخ لسنة 2015م، بتاريخ 26/9/2015م ، بشأن بلاغ المواطنة سحر عبد الوهاب شحاته قطب سن 35 ربة منزل ومقيمة بندر طوخ – دائرة المركز، بشأن سرقة حقيبة اليد خاصتها وبداخلها مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية، وواقعة المحضر رقم 35576 جنح مركز طوخ لسنة 2015م، بتاريخ 26/9/2015م، بشأن بلاغ المواطنة، نجوى أمين إبراهيم فرج سن 45 مدرسة ومقيمة بندر طوخ – دائرة المركز، بشأن سرقة حقيبه سوداء وبداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الشخصية.

جارى تطوير مناقشة المتهمان، للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، تحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلى.