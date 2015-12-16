اليوم.. استكمال محاكمة مرسى و10 أخرين بقضية التخابر مع قطر

تستكمل اليوم الأربعاء الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن يتم مناقشة رئيس اللجنة الرئاسية المشكلة لفحص الأوراق، حيث سيحضر مدير مكتب رئيس الجمهورية وأحد أعضاء اللجنة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين إرتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، وإختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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