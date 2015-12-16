اليمن ترحب بتشكيل التحالف الإسلامى لمكافحة الإرهاب

رحبت اليمن بتشكيل التحالف الإسلامى العسكرى المكون من 34 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب.

وأكد بيان للرئاسة اليمنية استعداد اليمن مساندة هذا التحالف فى مواجهة آفة الإرهاب الذى تعانى منه البلاد وتدفع ثمنا باهظا من أرواح الأبرياء نتيجة العمليات الإرهابية فى مختلف المحافظات اليمنية.

ووصف البيان الذى نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية قرار إنشاء وتشكيل هذا التحالف خاصة فى مثل هذه المرحلة الحساسة التى تمر بها الدول العربية والإسلامية وشعوب العالم بالقرار التاريخى الحكيم، وقالت الرئاسة اليمنية فى بيانها "إن تشكيل التحالف يمثل خطوة فى الاتجاه السليم لاستئصال هذا الوباء الخطير والذى كان مطلبا ملحا لجميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول التى عانت منه كثيرا بسبب ما خلفه من دمار وخراب وزعزعة للأمن والاستقرار".

وأكد البيان أن اليمن ستكون عضوا فاعلا فى التحالف، ودعا الدول العربية والإسلامية كافة الانضمام لهذا التحالف لمواجهة آفة الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وطالب بضرورة تضافر الجهود المجتمعية والتنسيق المشترك والبدء الفورى فى تنفيذ مهام التحالف لمواجهة التحديات والمخاطر التى تهدد امن وسلامة الشعوب ومحاربة الجماعات الإرهابية أينما وجدت والتى تستغل الدين الإسلامى الحنيف لتبرير ممارساتها التى لا تمت لتعاليم الدين بأى صلة بقدر تشويه صورة الإسلام وقتل الأبرياء.

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