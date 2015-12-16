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لجان الانتخابات تستقبل الناخبين لليوم الثانى بدوائر "الإعادة" الأربع

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لجان الانتخابات تستقبل الناخبين لليوم الثانى بدوائر "الإعادة" الأربع لجان الانتخابات تستقبل الناخبين لليوم الثانى بدوائر "الإعادة" الأربع
تفتح اللجان الانتخابية، اليوم الأربعاء، أبوابها فى ثلاث محافظات لليوم الثانى، لإجراء جولة الإعادة بدوائر الرمل بالإسكندرية ومركز وبندر دمنهور بالبحيرة وبنى سويف، ودائرتى بندر ومركز بنى سويف وبندر ومركز الواسطى.

وشهدت لجان الإعادة فى المحافظات الثلاث إقبالا ضعيفا فى معظم اللجان الانتخابية، مما دفع بعض المرشحين إلى تأجير سيارات تجوب الشوارع والميادين لحث المواطنين على التوجه للجان والمشاركة فى الانتخابات.

وتسلمت قوات الجيش والشرطة اللجان الانتخابية لتأمينها، كما أنهت مديريات الأمن إجراءات تأمين مقار إقامة القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية فى المحافظات الثلاث.


>- كواليس الجلسة الأولى لمجلس النواب..اليوم ينقسم لثلاث جلسات إجرائية.. الأولى لانتخاب الرئيس والوكيلين برئاسة آمنة نصير وأصغر عضوين.. والثانية لاعتماد قوائم اللجان.. والثالثة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان

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