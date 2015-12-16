ضبط سائق ولحّام بحوزتهما ملابس عسكرية بالعبور

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم العبور من ضبط "جمال. ع. م. م" 54 سنة، سائق، ومقيم إمبابة من شارع ترعة السواحل، و"محمود. ع. ح. ب" 34 سنة لحام ومقيم إسكان الشباب، دائرة القسم، ونجل صاحب مصنع نيو أوسكار للمعادن بالمنطقة الصناعية الثانية، وبحوزتهما 35 أفرول كاكى مستعمل.

وبمواجهتهما قررا أنهما يستخدمانها فى تنظيف المعادن عقب إنتاجها من المصنع، وأنهما قاما بشرائها من محلات بمنطقة الحسين بالجمالية – القاهرة.

وجارى التحرى عن الواقعة بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى بالقليوبية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8895 إدارى قسم العبور لسنة 2015م.