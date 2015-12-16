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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم قلنديا

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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم قلنديا استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم قلنديا
قتل فلسطينيان فى مخيم قلنديا شمالى القدس بنيران الجيش الإسرائيلى الليلة الماضية بعد أن حاولا دهس أفراد قوات الأمن الإسرائيلية بسيارتيهما خلال عملية قامت بها القوات لاعتقال مطلوبين والتفتيش عن وسائل قتالية فى المخيم، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

وأضاف التقرير أن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة إثر تعرضهم لإطلاق النار، ربما بطريق الخطأ من قبل جنود آخرين.
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