أسرة مسجون من السويس تناشد وزير الداخلية رعايته صحيا لإصابته بفشل كلوى

"حالة إنسانية وأتمنى من الله رعايتها" هكذا خاطبة أسرة حسين على حسين على المسجون بسجن وادي النطرون 440 وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار مطالبين برعايته إنسانيا وصحيا بعد أن اصيب بفشل كلوى، وتعطل كليتاه عن العمل، وهو ما يمثل خطورة كبيرة عليه.

وطالبت أسرة المسجون وهي من محافظة السويس وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان ورئيس مصلحة السجون، بالنظر إلى نجلهم بنظرة إنسانية ورعايته طبيا ونقله إلى سجن طرة، نظرا لتوافر وحدة للغسيل الكلوي بالسجن.

وأرفقت اسرة المسجون التقارير الطبية الخاصة به مناشدين وزير الداخلية والمسئولين فى الوزارة ومصلحة السجون بالتحرك لإنقاذه، نظرا لخطورة حالته الصحية لعدم انتظامه إجراء الغسيل الكلوي منذ أكثر من شهر.



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