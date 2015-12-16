نظام غذائى لمن فوق الـ100 كيلو يخلصك من السمنة

السمنة

>أصبحت السمنة الشبح المدمر لصحة الملايين على مستوى العالم، فهى من أهم أسباب الإصابة بالأمراض القاتلة كالقلب والسرطان والسكر، وغيرها من الأمراض.>الوزن الزائد>المصابون بالسمنة "الوزن الزائد" يتبعون العديد من الحيل للتخلص من هذه المشكلة والتمتع بالصحة الجيدة والجسم الرشيق، وبالتأكيد فإن اتباع الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد تختلف نتيجتها لطبيعية كل جسم وكذا الوزن والصحة العامة، ولكن هناك بعض الأنظمة الغذائية التى تصلح لطبيعة كل الأشخاص.

ما سبق هو ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، وأضاف أن هناك تشابها كبيرا بين الأنظمة الغذائية الخاصة بالأشخاص الذين يزداد أوزانهم عن 100 كيلو جرام.

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نظام غذائى لمن فوق الـ100 كيلو

>لذا يقدم استشارى السمنة والنحافة، نظاما غذائيا متوازن القيم الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية، وينصح باتباعه لمن فوق الـ100 كيلو فهو يساعدهم على التخلص من 1 إلى 2 كيلو فى الأسبوع.>النظام الغذائى>1- وجبه الإفطار: نصف كوب من الكورن الفليكس بالقمح + كوب من الحليب خالى الدسم.>2- وجبة الغداء: ربع دجاجة أو سمكة متوسطة الحجم أو قطعة من اللحم الأحمر+ طبق من السلطة الخضراء كبير الحجم أو طبق من الخضراوات الطازجة.>3- وجبة العشاء: توست سن + علبة زبادى دايت أو قطعة من الجبن الدايت.