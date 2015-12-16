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"التموين": زيادة احتياطى القمح والمخزون يكفى لإنتاج الخبز حتى نهاية إبريل

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"التموين": زيادة احتياطى القمح والمخزون يكفى لإنتاج الخبز حتى نهاية إبريل "التموين": زيادة احتياطى القمح والمخزون يكفى لإنتاج الخبز حتى نهاية إبريل
أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية عن زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المحلى والمستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم، موضحا أن المخزون يفوق حدود الأمان ويكفى حتى نهاية شهر إبريل المقبل، وذلك بعد قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد على شراء كميات كبيرة من الأقماح من مختلف الدول .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكميات التى يتم التعاقد عليها تتم من خلال المناقصات العالمية، التى تعقدها هيئة السلع التموينية، وتشارك فيها عدة شركات محلية وعالمية لتوريد الأقماح، لافتًا إلى أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، وأيضًا من خلال لجان فنية مشتركة من وزارات التموين والتجارة والصناعة والزراعة فى الموانئ المصرية، للتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.


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