د. شاهين: ثقافة أطباء العناية المركزة في أهمية التبرع بالأعضاء قليلة

أكد مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. فيصل شاهين أن المشكلة الأساسية التي نواجهها في التبرع بزراعة الأعضاء هي عدم تعاون الأطباء في أقسام العناية المركز في المستشفيات عن التبليغ عن الحالات التي تعاني من "الوفاة دماغياً" حتى تتم الاستفادة من اعضاء المتوفى، وهذا يرجع إلى أن ثقافة الأطباء في اهمية التبرع لزراعة الأعضاء قليل جداً، بالإضافة إلى أن هناك نواحي ادارية تمنع التبليغ عن هذه الحالات المتواجدة في قسم العناية المركزة.

النواحي الإدارية أحد أهم العوائق أمام التبرع بأعضاء «المتوفى دماغياً»

وطالب د. فيصل في حديث خاص ل"الرياض" -على هامش الندوة العالمية الأولى "حول معوقات زراعة الأعضاء" والتي نظمها المركز السعودي لزراعة الأعضاء أول من أمس، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المشرف العام على جمعية " كلانا"- بأن يكون هناك منسقون من الأطباء في اقسام العناية المركزة على مستوى المملكة مع مركز السعودي لزراعة الأعضاء، للحصول على المعلومات أولاً بأول عن حالات المتوفين دماغياً، وللتنسيق مع ذويهم للتبرع بأعضاء جسمه.

وقال مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء إن هذه الندوة تعقد انطلاقاً من الدور الفعال للمملكة في مجال برامج زراعة الأعضاء، وفي ظل مكانة المملكة المتقدمة كواحدة من الدول المتميزة في هذا المجال على مستوى العالم، مضيفاً أن الندوة يشارك فيها أكثر من 100 طبيب ومختص في مجال زراعة الأعضاء من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سيحضرها خبراء في "زراعة الأعضاء" من أميركا وأوروبا لتقديم خلاصة أبحاثهم وتجاربهم، وتهدف إلى استعراض وبحث المعوقات التي تواجه برامج زراعة الأعضاء في المملكة، إضافة إلى محاولة وضع الحلول التي تضمن مطابقة معايير البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء مع المعايير الأوروبية والعالمية.

من جانبه، ذكر رئيس جمعية الامير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" د. عبدالله الدغيثر، أن تأسيس الجمعية جاء بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد أن لاحظ الزيادة العددية في مرضى الفشل الكلوي، لتساهم هذه الجمعية في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمرضى الفشل الكلوي، ودعم الابحاث العلمية في هذا الشأن بالإضافة دعم مبادرة زراعة الأعضاء، مضيفاً أن الجمعية وفرت أكثر من 400 جهاز كلوي عن طريق متبرعين عن طريق جمعية الأمير فهد بن سلمان، وأن الجمعية وقعت اتفاقيات مع الجامعات لمواصلة مرضي الفشل الكلوي دراستهم فيها.