محامى متهمى "خلية معبد الكرنك": اليوم النطق بالحكم فى القضية

قال خالد المصرى، المحامى والحقوقى وعضو اتحاد المحامين العرب، إن محكمة القضاء العسكرى ستصدر اليوم الأربعاء، حكمها على المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية معبد الكرنك"، و ذلك بعد أن أجلت الحكم فيها مرتين متتاليتين.

يذكر أن المتهمين يحاكمون بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ، على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، لتخريب المنشآت العامة "معبد الكرنك" بمحافظة الأقصر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين.

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