"الزراعة" ترفض استيراد 1850 طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى

قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة،إن سلطات الحجر الزراعى المصرى،أرسلت خطابات رسمية لسلطات الحجر الزراعى لدول الاتحاد الأوربى،توضح فيها رفض شحنات تقاوى البطاطس والتى يتم زراعتها سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير خلال الموسم الجديد،لا تنطبق عليها الإجراءات الحجرية المصرية وتوجد بها أمراض حجرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ" اليوم السابع"،أن هناك إجراءات رقابية مشددة على استيراد تقاوى البطاطس من دول اوربا حيث يتم رفض اى كمية غير مطابقة للمواصفات،مؤكدا أنه حتى الآن تم رفض 1850 طن من تقاوى بطاطس قادمة من دول الاتحاد الأوربى لعدم مطابقتها للمواصفات .

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