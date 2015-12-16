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رفعت السعيد :سيف اليزل يحاول حصار الأحزاب وأصبح مشكلة فى المشهد السياسى

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رفعت السعيد :سيف اليزل يحاول حصار الأحزاب وأصبح مشكلة فى المشهد السياسى رفعت السعيد :سيف اليزل يحاول حصار الأحزاب وأصبح مشكلة فى المشهد السياسى
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن اللواء سامح سيف اليزل يحاول حصار الأحزاب للانضمام للائتلاف الذى يسعى لتكوينه ليحصل على الأغلبية فى مجلس النواب مضيف :" اليزل يدعى أن تحالفه يتم لصالح الرئيس وهذا الأمر يسيئ لرئيس الجمهورية ولا يدعمه".

أضاف السعيد لـ"اليوم السابع"،:"سيف اليزل أصبح مشكلة حقيقية فى المشهد السياسى الحالى..يريد أن يكسب لنفسه موقعا ليتحكم به فى البرلمان ويُخيل له أنه سيتحكم فى تحت إطار أن التحالف يتم لدعم الدولة..دعم الدولة كلمة خطيرة لأنها تعنى دعم مصر برئيسها وحكومتها وخصومها وان من يقف ضد اليزل يصبح خائنا لأنه ضد دعم مصر".


>- رفعت السعيد: الديمقراطية قد تصبح ترفاً ولا يدافع عنها إلا المثقفون

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مصر 365

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