لعشاق البرجر بالجبنة.. خلى بالك اللحم فيه 8% والباقى أحشاء ويصيبك بالسرطان

الأطعمة السريعة وسندوتش البرجر بالجبنة
>يعشق الكثيرون تناول الأطعمة السريعة، وقد أصبحت من أساسيات التنزه لدى البعض، ونجد العديد من الأشخاص الراغبين والعاشقين لتناول السندوتشات "البرجر بالجبنة"، ولكن هل سألت نفسك فى يوم عن أضرار هذا السندوتش؟.
منظمة الصحة العالمية حذرت من الأطعمة السريعة خاصة البرجر
>هناك العديد من المنشورات والدراسات الطبية التى نشرت حول العالم وحذرت من تناول الأطعمة السريعة، التى ثبت أنها تتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وأنها تدمر الصحة على المدى البعيد، هذا طبقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية حول أحد المطاعم المشهورة فى صناعة السندوتش السريعة، وأعلنت أن البرجر من أسباب الإصابة بالسرطان.
8% فقط من اللحم داخل سندوتش البرجر
>توضح الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الأطعمة السريعة لها الكثير من الأضرار التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية، خاصة أن البرجر معروف أنه يصنع من اللحم المفروم، لكن فى حقيقة الأمر أنه يصنع من بقايا الحيوانات ولا يضاف له نسبة من البروتين "اللحم المفروم" سوى 8% فقط.
البرجر يصيبك بالسرطان
>أكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن وضع الجبن على البرجر المصنوع خارج المنزل أى المتواجد فى المطاعم السريعة، يتسبب فى زيادة نسبة الدهون المشبعة الضارة المتواجدة فى السندوتش، وذلك بخلاف أن البرجر ضار بالصحة ويسبب السرطان.
البرجر بالجبنة يزيد من وزنك ويصيبك بالسمنة المفرطة
>أضافت، أن تناول "سندوتش البرجر بالجبنة" يتسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير لأنه يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية التى تتراوح بين 300 إلى 600 سعره حرارية، ويصيب بالسمنة المفرطة.
ابتعد عن سندوتش البرجر بالجبنة حتى تتجنب الإصابة بأمراض القلب والسرطان
>أخيرًا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بالابتعاد عن تناول "سندوتش البرجر بالجبنة" من المطاعم السريعة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الأضرار التى أثبتتها العديد من الدراسات الطبية أن تناوله يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية والسرطان.