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نائب الوفد بشبرا الخيمة: تعديل قوانين المحليات السبيل لحل أزمات الدائرة

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نائب الوفد بشبرا الخيمة: تعديل قوانين المحليات السبيل لحل أزمات الدائرة نائب الوفد بشبرا الخيمة: تعديل قوانين المحليات السبيل لحل أزمات الدائرة
قال المهندس محمود عطية الفائز بمقعد مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن "النائب اللى مش هيشتغل عشان الناس مالوش مكان بالمجلس".

وأكد عطية لـ"اليوم السابع"، أن دائرة شبرا الخيمة أول يوجد بها العديد من المشاكل وفيها عشوائيات وكثافة سكانية عالية والقمامة تنتشر فى كل مكان وتعانى الشوارع من إهمال شديد وعدم رصف للطرق الرئيسية بالمدينة وتلك المناطق تحتاج إلى تعديل قوانين الإدارة المحلية.

وأضاف عطية، أنه سوف يسعى لحل تلك المشاكل عن طريق مطالبته بزيادة الميزانية المخصصة من محافظة القليوبية لشبرا الخيمة للقضاء على تلك المشاكل، والمواطنين يقومون بدفع ما عليهم من ضرائب وكهرباء ولابد أن يحصلوا على حقوقهم من الدولة.

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مصر 365