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قوات حرس الحدود تضبط متهما بحوزته جهازى إشارة بالسلوم

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قوات حرس الحدود تضبط متهما بحوزته جهازى إشارة بالسلوم قوات حرس الحدود تضبط متهما بحوزته جهازى إشارة بالسلوم
ضبطت قوات حرس الحدود بالسلوم، جهازى إشارة بحوزة متهم داخل سيارته، أثناء نقله لـ 4 عمال عائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم.

ورد لقسم شرطة السلوم، من مكتب مخابرات حرس الحدود بالسلوم، محضر بضبط السيارة رقم 2547 - ج - هـ - م - ماركة تويوتا قيادة " حسين س ح م " مقيم السلوم- وبصحبتة كل من " عنتر ع ح " عامل، مقيم المنيا – و" كريم ا م ا"، عامل، مقيم ذات العنوان – و " عبد السلام خ م ف " عامل، مقيم ذات العنوان و"ربيع خ ي" عامل، مقيم أسيوط – و "محمد ه م ح "عامل ، سوهاج.

بتفتيش السيارة عثر بحوزة الأول علي 2 جهاز إشارة، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أكد أن الجهازين عبارة عن ألعاب للأطفال.

بسؤال من بصحبته أكدوا أنهم قادمين من ليبيا وفي طريقهم إلى بلداتهم، عقب خروجهم من منفذ السلوم،
>تحررعن ذلك المحضر اللازم جنح السلوم وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

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مصر 365