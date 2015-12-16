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مسئول أمريكى: تنظيم داعش يبحث عن أهداف نفطية خارج معقلها فى سوريا

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مسئول أمريكى: تنظيم داعش يبحث عن أهداف نفطية خارج معقلها فى سوريا مسئول أمريكى: تنظيم داعش يبحث عن أهداف نفطية خارج معقلها فى سوريا
قال مسؤول أمريكى كبير أمس الثلاثاء إن تنظيم داعش يبحث عن أصول نفطية محتملة عرضة للخطر فى ليبيا ومناطق أخرى خارج معقله فى سوريا حيث يسيطر التنظيم المتشدد على نحو 80 بالمئة من حقول النفط والغاز.

وقال المسئول الذى قدم إفادة للصحفيين فى واشنطن طالبا ألا ينشر اسمه إن الولايات المتحدة تدرس بعناية من يسيطر على حقول النفط وخطوط الأنابيب وطرق الشاحنات وغيرها من البنى التحتية فى الأماكن التى قد تكون عرضة للهجوم.

وأضاف المسئول أن تلك الأماكن تشمل ليبيا وشبه جزيرة سيناء، وتابع المسئول "يبحثون فى أصول نفطية فى ليبيا وأماكن أخرى. سنكون على استعداد لذلك".

وتقدر الولايات المتحدة أن الدولة الإسلامية تبيع نفطا بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار شهريا وينقل ذلك النفط فى شاحنات عبر خطوط المعركة فى الحرب الأهلية السورية ويصل إلى أبعد من ذلك فى بعض الأحيان.

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