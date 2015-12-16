أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مزارعو "صان الحجر" بالشرقية يطالبون بتوفير حصص الكيماوى

Google+ Print
مزارعو "صان الحجر" بالشرقية يطالبون بتوفير حصص الكيماوى مزارعو "صان الحجر" بالشرقية يطالبون بتوفير حصص الكيماوى
سادت حالة من الاستياء بين المزارعين بقرية تانيس التابعة لمركز صان الحجر فى الشرقية، بسبب عدم تسلمهم حصص الكمياوى المخصصة لهم من الجمعية الزراعية .

وقال المزارعون إنهم توجهوا لليوم الثانى على التوالى للجمعية للحصول على حصصهم من الكيماوى الخاص بالأراضى فوجدوا الجمعية خاوية من الموظفين والعمال، وناشدوا الجهات المسئولة ومديرية الزراعة بتوفير الحصص المخصصة لهم، بالإضافة إلى بحث تسهيل دفع مبالغ مالية ثمن السماد ولو بالآجل، خاصة انهم لم يتسلموا مستحقاتهم مقابل محصول القطن حتى اليوم رغم مرور أكثر من 3 أشهر على تسليمه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365