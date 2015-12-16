مزارعو "صان الحجر" بالشرقية يطالبون بتوفير حصص الكيماوى

سادت حالة من الاستياء بين المزارعين بقرية تانيس التابعة لمركز صان الحجر فى الشرقية، بسبب عدم تسلمهم حصص الكمياوى المخصصة لهم من الجمعية الزراعية .

وقال المزارعون إنهم توجهوا لليوم الثانى على التوالى للجمعية للحصول على حصصهم من الكيماوى الخاص بالأراضى فوجدوا الجمعية خاوية من الموظفين والعمال، وناشدوا الجهات المسئولة ومديرية الزراعة بتوفير الحصص المخصصة لهم، بالإضافة إلى بحث تسهيل دفع مبالغ مالية ثمن السماد ولو بالآجل، خاصة انهم لم يتسلموا مستحقاتهم مقابل محصول القطن حتى اليوم رغم مرور أكثر من 3 أشهر على تسليمه.



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