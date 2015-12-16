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نائب بدائرة منوف: انضممت لقائمة فى حب مصر لمواجهة أصحاب الأجندات الخاصة

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نائب بدائرة منوف: انضممت لقائمة فى حب مصر لمواجهة أصحاب الأجندات الخاصة نائب بدائرة منوف: انضممت لقائمة فى حب مصر لمواجهة أصحاب الأجندات الخاصة
أكد النائب عبد الحكم عبد الله شاهين، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، وشهرتة نبيل شاهين أنه انضم لـ"ائتلاف دعم الدولة المصرية"، الذى تشكله قائمة "فى حب " بالمجلس، لقائلا :"مجلس النواب يجب أن تكون به كتلة قوية لمواجهة أى شخص غير وطنى أو يحمل أجندات خاصة".

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه اختار الانضمام إلى لجان الصحة والمحليات والزراعة ضمن رغباته التى سجلها خلال إنهاء إجراءات العضوية.

وأوضح شاهين أنه سيعمل جاهدا ،على سرعة مراقبة مشاريع الصرف الصحى المتوقفه فى قرى الدائرة وذلك للانتهاء منها والبدء فى القرى الأكثر احتياجا ،للمشروع وخاصة القرى التي ترتفع بها نسبة المياه.

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مصر 365

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