أحمد البعلى نائب الإسماعيلية يزور مستشفى التل الكبير ووحدة الغسيل الكلوى

توجه أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بالإسماعيلية، عن مستقبل وطن، بالشكر لكل أبناء الدائرة الذين شاركوا بارائهم واقتراحاتهم بعد الإعلان عن مبادرة "شارك برأيك .. وحافظ على بلدك".

وأضاف :"امتثالا لهذه الآراء التى أكدت على أن بداية الاهتمام والأولوية هو قطاع الصحة الذى يحتاج لقدر كبير من الاهتمام خاصة بعد تدهور مستوى الخدمة فى كثير من المستشفيات العامة، توجهت لزيارة مستشفى التل الكبير للوقوف علي نقاط الضعف الموجودة هناك وبحث متطلبات أهالينا المرضى والسعى فى أسرع وقت لفتح هذا الملف الهام، بعد أن تعرفت عن قرب على جميع المشاكل التى تعانى منها المستشفى بعد أن استمعت للمرضى والموظفين ومسئولى المستشفى.

أضاف البعلى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه توجه أيضًا لزيارة وحدة الغسيل الكلوى بالتل الكبير، لحصر مشاكل الأهالى من المرضى، مشيرًا إلى أن زيارته القادمة ستكون لمستشفى القصاصين المركزى للوقوف على المشاكل التى تعانى منها المنظومة الصحية بالدائرة الرابعة بالإسماعيلية.

كان أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بالإسماعيلية، قد أطلق مبادرة "شارك برأيك .. وحافظ على بلدك"، بهدف مشاركة أبناء دائرته باقتراحاتهم وأرائهم فى تحديد الأولويات للعمل على إصلاحها وتطويرها فى قطاع "الصحة والتعليم، والشباب والرياضة، والبطالة، والزراعة، والفلاح المصرى، والشئون الاجتماعية، والإسكان، والمرافق العامة "الطرق، الكهرباء"، والتموين، وقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، أو أى قطاعات أخرى"، وذلك من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.