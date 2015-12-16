الإمام الأكبر يستقبل عددا من المرشحين لرئاسة جامعة الأزهر الأسبوع المقبل

علم "اليوم السابع"، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، سيلتقى عددا من المرشحين من أساتذة جامعة الازهر، الأسبوع المقبل والاستماع إلى رؤيتهم لتطوير الجامعة، وذلك لاختيار من يراه مناسبا لرئاسة الجامعة بعد خلو المنصب بعد تقديم الدكتور عبد الحى عزب، رئيس الجامعة استقالته، عقب صدور حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المقامة منه والتى يطلب فيها أحقيته فى الخدمة حتى سن 65 عامًا.

ووفقا لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، تنص المادة 41، على أن يكون شغل المنصب بطريق التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، واشترط فى رئيس جامعة الأزهر أن يكون شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر، أو إحدى الجامعات المصرية دون تحديد مدة معينة لشغله لوظيفة أستاذ.

وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور عبدالحى عزب تقدم باستقالته مساء الاثنين الماضى، عقب استدعاء من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الازهر ، بعد صدور حكم القضاء، وتقدم بالاستقالة حينها ، ولم يحضر جلسة المجلس الأعلى للأزهر، التى عقدت صباح أمس الثلاثاء، والتى أسندت خلالها رئاسة الجامعة للدكتور ابراهيم الهدهد، أقدم نواب رئيس الجامعة.

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