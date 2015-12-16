الألمانية: شركة كورية تمنح مطار القاهرة جهازين للتخلص من رائحة السجائر

تبرعت شركة كورية جنوبية بجهازين لتطهير مطار القاهرة الدولى من رائحة السجائر.

وذكرت الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار، أن شركة أريتيك 21 الكورية الجنوبية تبرعت بالجهازين، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب للأنباء" اليوم الأربعاء.

ويتكون الجهازان من مصفاة خاصة بإزالة القار والنيكوتين والغازات السامة ونظام التطهير الداخلى لإزالة رائحة السجائر.

وأفادت الوكالة بأن مؤسسة المطار تنظر فى شراء 10 وحدات إضافية من الجهاز غير الجهازين اللذين تم التبرع بهما .

وقال رئيس الشركة لى جونج راك: "نأمل فى أن تعمل الأجهزة على الحفاظ على بيئة نقية فى المطار كونه البوابة الرئيسية لمصر دولة السياحة العالمية"، بحسب يونهاب .