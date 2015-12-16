"الوفد" يفاضل بين 5 نواب لرئاسة هيئته البرلمانية ولن ينافس على رئيس المجلس

كشف الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب الوفدى عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة أن حزب الوفد يفاضل بين 5 نواب يتنافسون على منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والوكيلين، لافتا إلى أن الحزب لن ينافس على مقعد رئيس البرلمان أو الوكيلين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأوضح فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب يفاضل بين 2 من رجال الأعمال و2 لواءات ودكتور، وهم طلعت السويدى، واللواء هانى اباظة، ورجل الأعمال أحمد السجينى، والدكتور محمد عبده، واللواء صلاح شوقى.
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