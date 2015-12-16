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"الوفد" يفاضل بين 5 نواب لرئاسة هيئته البرلمانية ولن ينافس على رئيس المجلس

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"الوفد" يفاضل بين 5 نواب لرئاسة هيئته البرلمانية ولن ينافس على رئيس المجلس "الوفد" يفاضل بين 5 نواب لرئاسة هيئته البرلمانية ولن ينافس على رئيس المجلس
كشف الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب الوفدى عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة أن حزب الوفد يفاضل بين 5 نواب يتنافسون على منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والوكيلين، لافتا إلى أن الحزب لن ينافس على مقعد رئيس البرلمان أو الوكيلين.

وأوضح فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب يفاضل بين 2 من رجال الأعمال و2 لواءات ودكتور، وهم طلعت السويدى، واللواء هانى اباظة، ورجل الأعمال أحمد السجينى، والدكتور محمد عبده، واللواء صلاح شوقى.


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