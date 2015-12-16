مدير أمن القليوبية": أنهينا امبراطورية المثلث الذهبى لتجارة المخدرات

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، أن الجهود الأمنية فى الفترة الماضية نجحت فى القضاء على امبراطورية المثلث الذهبى التى اشتهرت بتجارة المخدرات، والتى شملت انتهاء أسطورة أخطر المجرمين فى القليوبية "أمين موسى وهارون الكلاف وصبرص وأبو الليل والقرموطى".

وقال مدير أمن القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم السيطرة على منطقة الجعافرة بشكل كامل، وتعيين كود أمنى مكون من مدرعة وعدد كبير من الجنود بالمنطقة، مما جعل المنطقة خالية من تجار المخدرات، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 7 ملايين و408 آلاف قرص مخدر، و566 كيلو جرام بانجو، بالإضافة إلى 267 كيلو جرام حشيش و68 كيلو جرام هيروين و52 تشكيلا عصابيا، بإجمالى 219 متهما.

وأوضح مدير الأمن، أنه منذ اللحظة الأولى لتكليفه كانت هناك خطة متكاملة بتوجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وجهاز الأمن الوطنى، وشاركت فيها مجموعات قتالية وتشكيلات أمنية من كافة الإدارات المعنية.