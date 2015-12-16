عضو مجلس النواب عن بندر الفيوم: "بدون الحصانة ممكن أمين شرطة يقبض عليا"

قال المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، إن دعوة إسقاط الحصانة البرلمانية مرفوضه لكونها ستضعف شخصية النائب، مشيرا إلى أن من دعا لإسقاطها من الشخصيات العامة المعروفة بأنهم أعضاء للبرلمان ولا يحتاجون إليها.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن التنازل على الحصانة البرلمانية ستضعف النائب، قائلا:" دى إهانة لكرسى النائب.. ممكن أمين شرطة يقبض على وياخدنى القسم لو معييش حصانة".

وأشار إلى أن إسقاط الحصانة البرلمانية يضعف النائب البرلمانى خلال مراقبته لأداء الحكومة، مضيفا :" إزاى هحاسب الحكومة من غير الحصانة".