أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو مجلس النواب عن بندر الفيوم: "بدون الحصانة ممكن أمين شرطة يقبض عليا"

Google+ Print
عضو مجلس النواب عن بندر الفيوم: "بدون الحصانة ممكن أمين شرطة يقبض عليا" عضو مجلس النواب عن بندر الفيوم: "بدون الحصانة ممكن أمين شرطة يقبض عليا"
قال المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، إن دعوة إسقاط الحصانة البرلمانية مرفوضه لكونها ستضعف شخصية النائب، مشيرا إلى أن من دعا لإسقاطها من الشخصيات العامة المعروفة بأنهم أعضاء للبرلمان ولا يحتاجون إليها.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن التنازل على الحصانة البرلمانية ستضعف النائب، قائلا:" دى إهانة لكرسى النائب.. ممكن أمين شرطة يقبض على وياخدنى القسم لو معييش حصانة".

وأشار إلى أن إسقاط الحصانة البرلمانية يضعف النائب البرلمانى خلال مراقبته لأداء ، مضيفا :" إزاى هحاسب الحكومة من غير الحصانة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا