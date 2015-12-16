"الفيروسات الكبدية": بدء العلاج بعقار هارفونى النصف الأول من العام المقبل

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أنه سيتم بدء العلاج بعقار هارفونى فى النصف الأول من العام المقبل مشيراً إلى أن إدارة الصيدلة لم تنه إجراءات تسجيل الهارفونى حتى الآن.

وقال الدكتور وحيد دوس فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن البروتوكولات العلاجية الجديدة لمرضى فيرس سى تستهدف علاج من 300 : 500 ألف مريض سنوياً خاصة بعد بدء العلاج بسوفالدى المحلى.

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان أن العقاقير المحلية لعلاج مرضى فيرس سى مماثلة تماماً للعقاقير المستوردة مشيراً إلى أن اللجنة تتوسع حالياً فى المقار لصرف العلاج بشكل ميسر.

- لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: العلاج بالسوفالدى المصرى يوفر الملايين سنويا.. وحيد دوس: 7 شركات تضخ 150 ألف عبوة بمراكز الكبد والتأمين الصحى.. و"الصحة": هارفونى المصرى بـ1750 جنيها وسوفالدى بـ1200