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كمال أبو المجد: مصر بحاجة للعمل.. وعلى الشباب وقف دعوات التظاهر 25 يناير

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كمال أبو المجد: مصر بحاجة للعمل.. وعلى الشباب وقف دعوات التظاهر 25 يناير كمال أبو المجد: مصر بحاجة للعمل.. وعلى الشباب وقف دعوات التظاهر 25 يناير
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن على الشباب المصرى أن يصبر ويتوقف عن دعوات التظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير، لأن الأوضاع الحالية لا تحتاج لدعوات تظاهر، بل تحتاج العمل والإنتاج.

وأضاف أبو المجد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفعل كل الممكن من أجل استقرار البلاد، ولا ينبغى أن يكون الرد عبر مظاهرات ودعوات للعنف، هدفها إحداث فوضى بالبلاد.


>- كمال أبو المجد: يجب استغلال البرلمان فى توحيد القوى السياسية لدعم الرئيس
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مصر 365

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