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تجديد حبس عاطل متهم بتصنيع أدوية غير صالحة بدار السلام

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تجديد حبس عاطل متهم بتصنيع أدوية غير صالحة بدار السلام تجديد حبس عاطل متهم بتصنيع أدوية غير صالحة بدار السلام
قرر قاضى المعارضات بمحكمة المعادى ،تجديد حبس عاطل لاتهامه بتصنيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى،فى منطقة دار السلام، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لمباحث بالقاهرة، بقيام المدعو "أ. ع" 30 عاما، عاطل، بتصنيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى لترويجها على الصيدليات، متخذا من مسكنه مقرا لارتكاب الواقعة.
>وعلى الفور تم إعداد الخطة المناسبة من التحريات للتأكد من ذلك، حيث تبين صحة المعلومات. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة مسكن المتهم والقبض عليه، وعثر بحوزته على 40 مليون قرص أدوية مختلفة ومواد فعالة جاهزة للتصنيع، ولم يعثر على أى أوراق تثبت مصدر تلك الأدوية.

وحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وبمواجهة أحمد السباعى وكيل نيابة دار السلام المتهم بالمضبوطات أنكر صلته تماما بها، على الرغم من اعترافه أمام المباحث، وبناء عليه قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

ويذكر أن المستشار جمال الجبلاوى رئيس نيابة دار السلام ، أمر بحبس عاطل لاتهامه بتصنيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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