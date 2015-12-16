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اليوم.. سماع مرافعة دفاع منى عراقى فى معارضتها على حكم حبسها 3 أشهر

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اليوم.. سماع مرافعة دفاع منى عراقى فى معارضتها على حكم حبسها 3 أشهر اليوم.. سماع مرافعة دفاع منى عراقى فى معارضتها على حكم حبسها 3 أشهر
تستمع محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريرى، اليوم الأربعاء إلى المرافعة بالمعارضة المقدمة من جانب دفاع الإعلامية منى عراقى على حكم حبسها 3 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة آلف جنيه.

كان محامى منى عراقى مقدمة برنامج " المستخبى "، قد تقدم بطلب لاستخراج تصريح يثبت أن المدعى بالحق المدنى والمدعو إيهاب أبو العلا، يعمل بمجال الخلايا الجذعية، بالمخالفة للقانون، وتم إغلاق العيادة نتيجة لذلك.

كان رئيس محكمة جنح اكتوبر، المستشار خالد خضر، قرر وقف سير الدعوى في المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج "المستخبى" على قناة القاهرة والناس، على حكم حبسها 6 أشهر، مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين، وتصويره دون علمه أو موافقته، لاستشعاره الحرج، وإحالتها لرئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

وجاء الحكم بعدما تقدم أحد المواطنين ويدعى إيهاب أبو العلا بدعوى يتهم فيها منى العراقي بسبه وقذفه بألفاظ بذيئة على شاشة قناة "القاهرة والناس"، بعدما أذاعت مصورا معه دون علمه باستخدام كاميرا سرية، ودون الحصول على اذنه وموافقته.

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مصر 365

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