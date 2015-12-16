اليوم.. استئناف محاكمه محامى وربه منزل بتهمه الزنا

تستكمل اليوم محكمة جنح الهرم، نظر ثانى جلسات محاكمة ربة منزل ومحام، لإتهامهما فى قضية زنا.>كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين تعرفا على بعضهما نظرا لصلة الجيرة التى تربطهما، حيث يملك المحام مكتبا بذات العقار السكنى الذى تقطن به ربة المنزل، وأن علاقتهما تطورت حتى دخلا فى علاقة غير شرعية ارتكبا خلالها فاحشة الزنا، وأنه فور علم الزوج بالواقعة حرر محضرا ضد زوجته اتهمها فيه بالزنا.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على ربة المنزل والمحامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فحرر محضر وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.