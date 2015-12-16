تأجيل مراسم التوقيع على اتفاق سياسى بين الفرقاء الليبيين بالمغرب غداً

قال عضو مجلس النواب الليبى أبوبكر سعيد، إن مراسم التوقيع على الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية والتى كان مقررا لها مساء الأربعاء قد تأجلت إلى غداً الخميس.

وأضاف سعيد، فى تصريح الليلة، أن سبب تأجيل مراسم التوقيع على الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين، لتمكين كل المدعوين من الحضور.

وقد وصل إلى المغرب المرشح لرئاسة حكومة الوفاق فايز السراج والوفد المرافق له وعدد من أعضاء الحوار المستقلين.

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