العفو الدولية: تركيا تعتقل عشرات السوريين وتعيدهم لمناطق الصراعات

اتهمت منظمة العفو الدولية تركيا اليوم الأربعاء بأنها اعتقلت عشرات اللاجئين بشكل غير قانونى وضغطت عليهم من أجل العودة إلى "مناطق الصراعات".

وقالت المنظمة فى تقرير تحت عنوان "حارس أوروبا" إن السلطات التركية تأخذ المهاجرين إلى مراكز احتجاز معزولة حيث يكونون بمعزل عن العالم الخارجى، مضيفة أن هناك تقارير عن إساءة للمعاملة بما فى ذلك الضرب.

وكانت تركيا قد استقبلت نحو 2.2 مليون لاجئ سورى منذ بداية الحرب الأهلية فى 2011، وبالرغم من أن مئات الآلاف قد توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبى إلا أن تركيا ما زالت تستضيف أكبر عدد من اللاجئين فى العالم.