ذوو الاحتياجات الخاصة بالقصير يطالبون بنصيب عادل فى التعيينات الحكومية

اعترض العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة القصير، على عدم تعين عدد كاف منهم فى مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة الأخيرة، وعدم تطبيق 5% بجميع الهيئات بالمحافظة.

وقال أحمد عبد الستار المتحدث باسم جمعية فرسان الإرادة بالقصير لذوى الاحتياجات الخاصة، أنهم يعانون من حصولهم على وظيفة ضمن نظام 5%، حيث أن أغلب الهيئات التابعة لجهاز الإدارى فى الدولة لا يطبق بها هذا النظام.

وأضاف عبد الستار لـ"اليوم السابع"، أنه فى مسابقة ذوى الاحتياجات الأخيرة التى أعلنتها التنظيم والإدارة، تقدم بالمسابقة من البحر الأحمر 1200 من ذوى الاحتياجات الخاصة، تم تعيين 24 فقط على مستوى المحافظة، مؤكدين أن تنظيم المسابقة يفتقد الشفافية، وأنه تم تعيين 5 آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والبحر الأحمر أقل نصيب.

وطالب المتحدث باسم جمعية فرسان الإرادة بالقصير، المسئولين بالتدخل لمنحهم الفرصة للحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى بالدولة حيث أنهم لا يستطيعون العمل فى مكان آخر.

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