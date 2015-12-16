رئيس جامعة سوهاج ينقل مسؤول أمن المستشفى ويحيل طبيبة إلى التحقيق

أحال الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس جامعة سوهاج، الطبيبة "أ- ع- ق" بقسم الباطنة إلى التحقيق لعدم تواجدها بقسم استقبال الباطنة خلال النوبتجية الخاصة بها، كما نقل "أ- ح " مسؤول أمن المستشفى إلى المركز الحضرى التابع للمستشفى الجامعى بمدينة سوهاج الجديدة نظراً لتقصيره فى أداء العمل.

و كان رئيس الجامعة، قد فاجأ العاملين بالمستشفى الجامعى بزيارة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، تفقد خلالها الحالات المحجوزة باستقبال الطوارئ بأقسام الباطنة والعظام، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ونتيجة ملاحظته بوجود أعداد كبيرة من المرافقين تملئ الطرقات وتعيق العمل أمر د. نبيل نور الدين إخلاء جميع المرافقين عند الساعة السادسة مساءً يومياً.



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